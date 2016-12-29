Минздрав рассказал об области применения нового лекарства от рака

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай назвал виды рака, с которыми эффективно борется новый отечественный препарат. Сюда входит меланома, рак мозга, легких, почек, мочевого пузыря и шеи. Об этом пишет РИА Новости.

«Кардинальное отличие данного класса препаратов состоит в том, что, в отличие от химиотерапевтических средств, они не перестают действовать после прекращения приема лекарства», — привел Салагай слова президента компании BIOCAD Дмитрия Морозова.

Отмечается, что препарат дает шанс пациентам с самыми тяжелыми формами рака, так как запускает иммунную реакцию организма, позволяющую бороться с болезнью.

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала, что данный препарат пока носит название PD-1 и он уже показывает «фантастический результат». В настоящее время проводится вторая фаза его испытаний.

Напомним, за последнее десятилетие число онкобольных увеличилось на 18%. В России такими заболеваниями страдают около 3 млн человек.