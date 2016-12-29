Минобороны назвал карикатуру Charlie Hebdo «натужной гадостью»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал появление карикатуры французского журнала Charlie Hebdo на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека», — сказал Конашенков.

Он также отметил, что после появление карикатуры «как-то притихли» россияне, которые совсем недавно делали селфи в майках с надписью «Я — Шарли».

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала карикатуру экстремизмом, который не имеет никакого отношения к журналистике.

«Карикатура Charlie Hebdo вне человеческой морали и вне закона. Это экстремизм, который не имеет отношения к журналистике и творчеству», — заявила Яровая.

28 декабря скандально известный журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, на которой изображен падающий самолет и солист ансамбля, издающий звук «а-а-а-а-а». И подпись: «Репертуар хора Красной армии расширяется».