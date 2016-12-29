29 декабря 2016, 17:14
Карякин стал лидером чемпионата мира по блицу
По итогам пятого раунда чемпионата мира по блицу лидирует российский шахматист Сергей Карякин с 5 баллами, сообщается в твиттере Follow Chess.
Действующий чемпион мира по обычным шахматам Магнус Карлсен на 10-й строчке с 3,5 баллами.
Действующий чемпион по блицу, российский гроссмейстер Александр Грищук выбыл из гонки за титул, неожиданно проиграв Салеху Саламу.
Первенство по блицу проходит в столице Катара Дохе.
Победитель будет известен 30 декабря.
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