Карякин стал лидером чемпионата мира по блицу

По итогам пятого раунда чемпионата мира по блицу лидирует российский шахматист Сергей Карякин с 5 баллами, сообщается в твиттере Follow Chess.

Действующий чемпион мира по обычным шахматам Магнус Карлсен на 10-й строчке с 3,5 баллами.

Действующий чемпион по блицу, российский гроссмейстер Александр Грищук выбыл из гонки за титул, неожиданно проиграв Салеху Саламу.

Первенство по блицу проходит в столице Катара Дохе.

Победитель будет известен 30 декабря.