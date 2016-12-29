Грузовик берлинского террориста остановил бортовой компьютер
Грузовик, на котором тунисец Анис Амри въехал в посетителей рождественской ярмарки в Берлине, затормозил благодаря бортовому компьютеру, пишет Spiegel Online.
Как пишет издание, компьютер дает команду на экстренное торможение, если водитель не реагирует на сигнал об опасном сближении с объектом. Система определяет опасность при помощи камеры и радара.
Как пишет издание, бортовой компьютер помог избежать еще большего числа жертв.
Вечером 19 декабря Амри захватил грузовик, застрелив польского водителя, и врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки.
В результате погибли 12 человек, включая водителя, еще 48 получили ранения.
23 декабря Амри умер в результате перестрелки с итальянкой полицией. Ответственность за его теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».