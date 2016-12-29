Российские СИЗО оказались неспособны вместить всех заключенных

В утвержденной главой российского правительства Дмитрием Медведевым Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)» говорится, что дефицит мест в следственных изоляторах в субъектах РФ превысит 13,5 тысячи мест, передает РИА Новости.

Кроме того, в 22 субъектах федерации (Татарстан, Карелия, Крым, Приморье), если верить указанному документу, в 2017 году условия содержания под стражей не будут соответствовать законодательным нормам, включая площадь, регламентированную для содержания одного заключенного.

В целевой программе указано, что в прошлом и нынешнем годах максимальная численность подозреваемых и обвиняемых превышала лимит наполнения следственных изоляторов в отдельные периоды времени, причем в ряде регионов это превышение достигало 56%.

Согласно данным программы, в РФ требуется построить десять новых следственных изоляторов в общей сложности на 9850 мест, а также 14 режимных корпусов на 3237 мест. Кроме того, в программе говорится о необходимости реконструировать четыре корпуса на 425 мест.

Напомним, с нового года в России вступит в силу новый вид альтернативного наказания — принудительные работы, которые должны были начаться еще в 2013 году, однако вопрос был отложен из-за неготовности исправительных центров.