Ритейлеры попросили Минпромторг защитить дезодоранты и духи

Российские сети магазинов парфюмерии и бытовой химии обратились с письмом в Роспотребнадзор и Минпромторг в котором попросили смягчить ограничение на продажу продукции с содержанием спирта более 25% и не допустить дефицита качественных товаров. Об этом пишет «Прайм».

В письме отмечается, что под запрет попали лосьоны, тоники, средства для укладки волос, дезодоранты, косметические жидкости в аэрозолях, а также лаки для волос. Ритейлеры попросили разрешить продажу товаров дороже ста рублей и жидкой косметики и парфюмерии в аэрозольной упаковке.

В свою очередь Роспотребнадзор не стал вносить изменения в постановление, а вместо этого направил в регионы разъяснения к нему. Так отмечается, что не нужно изымать из продажи товары, которые нельзя употреблять внутрь. Речь идет, в частности, об аэрозолях, дезодорантах с роликовым аппликатором, гелях.

Напомним, что ограничения на продажу непищевой спиртосодержащей продукции было введено после массового отравления в Иркутске жидкостью для ванн «Боярышник». В результате отравления средством погибли более 70 человек.