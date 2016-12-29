Путин поручил ограничить выдачу кредитов должникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России к 1 марта 2017 года разработать предложения по ограничению выдачи потребительских кредитов гражданам, имеющим высокую задолженность. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Также Путин поручил проработать вопрос об обязанности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций проверять наличие задолженности по договорам кредита (займа) гражданина, обратившегося за потребительским кредитом.

В перечне поручений главы государства отмечена и необходимость представить предложения об «ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), в случае если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России».

Вместе с тем, к 1 марта глава РФ поручил обеспечить переход на электронную форму торгов в рамках приватизации государственного или муниципального имущества. Это касается и торгов, которые проводятся от имени РФ через компании-агенты. Предполагается, что такая форма торгов повысит их прозрачность и эффективность.