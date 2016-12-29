На снос крымского самостроя выделили 1 млрд рублей

На снос самостроя на крымском побережье из федерального бюджета выделен 1 млрд рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио «КП — Крым».

По его словам, первые работы по сносу самовольно возвезденных построек начнутся в апреле 2017 года Алуште, затем они затронут Николаевку и Коктебель.

«Деньги заложены, действуем поэтапно, все, что обещаем, все будем выполнять. Я доведу это до логического завершения», — пояснил Аксенов.

Он также добавил, что бюджетное финансирование може быть увеличено в зависимости от выполнения бюджета и экономии.

Напомним, ранее — минувшим летом — Аксенов заверял, что крымские власти начнут снос самостроя на полуострове с 1 сентября.