29 декабря 2016, 22:29
На снос крымского самостроя выделили 1 млрд рублей
На снос самостроя на крымском побережье из федерального бюджета выделен 1 млрд рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио «КП — Крым».
По его словам, первые работы по сносу самовольно возвезденных построек начнутся в апреле 2017 года Алуште, затем они затронут Николаевку и Коктебель.
«Деньги заложены, действуем поэтапно, все, что обещаем, все будем выполнять. Я доведу это до логического завершения», — пояснил Аксенов.
Он также добавил, что бюджетное финансирование може быть увеличено в зависимости от выполнения бюджета и экономии.
Напомним, ранее — минувшим летом — Аксенов заверял, что крымские власти начнут снос самостроя на полуострове с 1 сентября.
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