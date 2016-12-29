СМИ сообщили о разрушении третьего самописца Ту-154

Спасатели обнаружили пленку от третьего бортового самописца Ту-154 Минобороны РФ, что говорит о разрушении самого «черного ящика». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«От третьего "черного ящика" обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, источник РИА Новости в Минобороны утверждает, что спасателям пока не удалось обнаружить сам третий бортовой самописец.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе в Сочи утверждал, что «на поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое».

Третий — последний самописец находился в хвосте самолета. Уже частично расшифрован речевой «черный ящик» с Ту-154. В СМИ попали переговоры экипажа разбившегося лайнера.

Самолет потерпел катастрофу 25 декабря. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту. Среди них были 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военные и экипаж.

Самолет упал в море вскоре после вылета из Сочи. Причина крушения неизвестна.