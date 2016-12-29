Посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу

Мина, выпущенная из пригорода Дамаска, взорвалась у входа в консульский отдел посольства России в Сирии, никто не пострадал. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По словам Захаровой, взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Мина была выпущена боевиками.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренности о перемирии между сирийскими группировками и правительством Сирии.

В Вооруженных силах Сирии заявили, что перемирие начнется 30 декабря.

Минобороны России опубликовало список группировок, примкнувших к перемирию.