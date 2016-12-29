Сбербанк спишет долги погибших при крушении Ту-154

Министр транспорта России, председатель комиссии по расследованию трагедии Ту-154 Максим Соколов сообщил, что Сбербанк принял решение о списании долгов погибших в крушении пассажиров, журналистов, военных и экипажа воздушного судна. Об этом пишет RT.

«Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников», — сказал он.

Банк ждет письменного обращения от родственников погибших. Несколько отделений ВТБ и Сбербанка в Москве будут выплачивать компенсации родственникам погибших в катастрофе Ту-154 уже в новогодние праздники.

Напомним, 25 декабря над акваторией Черного моря в районе Сочи потерпел крушение самолет Минобороны РФ, летевший в Сирию. Среди пассажиров были военнослужащие Вооруженных сил России, артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазе Хмеймим, сотрудники Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ, и директор общественной организации «Справедливая помощь»Елизавета Глинка, сопровождавшая гуманитарный груз с лекарствами. Всего 92 человека.