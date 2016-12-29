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29 декабря 2016, 13:40
ВТБ «Динамо» футбол

ВТБ продал ФК «Динамо» за один рубль

Футболист московского "Динамо".
Футболист московского "Динамо".
Фото: АГН "Москва"

Банк ВТБ и спортивное общество «Динамо» договорились о купле-продаже 74,99% акций московского футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль, сообщается на сайте спортивного общества.

Банк выступает продавцом акций клуба, спортивное общество — покупателем. ВТБ приобрел акции ФК «Динамо» в 2009 году. Инициатива подарить акции спортивному обществу принадлежала банку, говорится в сообщении.

Также ВТБ подписал со спортивным обществом «Динамо» договор сроком на три года, который «предусматривает спонсирование как общества, так и профессиональных спортивных клубов».

В сезоне 2015-2016 годов ФК «Динамо» впервые выбыл из высшего дивизиона —Российской футбольной премьер-лиги и перешел в Футбольную национальную лигу, в турнирной таблице которой занимает первое место.

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