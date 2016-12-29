29 декабря 2016, 22:43
СМИ узнали о выезде 35 российских дипломатов из США
В течение 72 часов 35 российских дипломатов вынуждены будут покинуть Соединенные Штаты, передает Reuters со ссылкой на американского чиновника, который предпочел сохранить анонимность.
Источник связал выезд сотрудников российской дипломатической миссии с новыми санкциями, которые президент США Барак Обама ввел в отношении РФ.
Напомним, накануне стало известно, что администрация действующего американского лидера 29 декабря обнародует публичную часть ограничений, вводимых в отношении РФ. Помимо них Вашингтон планирует также применять скрытые меры.
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