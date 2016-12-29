СМИ узнали о выезде 35 российских дипломатов из США

В течение 72 часов 35 российских дипломатов вынуждены будут покинуть Соединенные Штаты, передает Reuters со ссылкой на американского чиновника, который предпочел сохранить анонимность.

Источник связал выезд сотрудников российской дипломатической миссии с новыми санкциями, которые президент США Барак Обама ввел в отношении РФ.

Напомним, накануне стало известно, что администрация действующего американского лидера 29 декабря обнародует публичную часть ограничений, вводимых в отношении РФ. Помимо них Вашингтон планирует также применять скрытые меры.