В Госдуме поддержали учреждение награды в честь доктора Лизы

В России может быть учреждена награда имени Елизаветы Глинки (доктора Лизы) за особые заслуги в области благотворительности. Об этом изданию M24.ru рассказал первый зампред думского комитета по труду Михаил Тарасенко.

О том, кто выдвигает такую идею, депутат не сообщил.

«Мне представляется, что это вполне нормальное и актуальное предложение. Потому что таких как Глинка — мало. Таким образом, можно будет почтить ее память и, по крайней мере, поддерживать тех, кто идет по тому же пути — занимается благотворительностью», — сказал он.

Ранее аналогичное предложение появилось на сайте Change.org. Под петицией об учреждении награды в честь доктора Лизы уже подписались около 108 тысяч человек.