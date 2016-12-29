29 декабря 2016, 17:48
В Госдуме поддержали учреждение награды в честь доктора Лизы
В России может быть учреждена награда имени Елизаветы Глинки (доктора Лизы) за особые заслуги в области благотворительности. Об этом изданию M24.ru рассказал первый зампред думского комитета по труду Михаил Тарасенко.
О том, кто выдвигает такую идею, депутат не сообщил.
«Мне представляется, что это вполне нормальное и актуальное предложение. Потому что таких как Глинка — мало. Таким образом, можно будет почтить ее память и, по крайней мере, поддерживать тех, кто идет по тому же пути — занимается благотворительностью», — сказал он.
Ранее аналогичное предложение появилось на сайте Change.org. Под петицией об учреждении награды в честь доктора Лизы уже подписались около 108 тысяч человек.
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