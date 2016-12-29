Клименко анонсировал введение электронных паспортов РФ в 2017 году

Советник президента России по интернету Герман Клименко сообщил, что в 2017 году все россияне получат электронные паспорта. Об этом он рассказал в интервью RT.

Он сообщил, что в РФ очень много полных тезок, что вызывает путаницу в работе госорганов. К тому же, мера позволит сэкономить много времени и бумаги.

«Сейчас идет проработка создания единого реестра граждан, с которым будут работать все органы власти. Каждый получит свой электронный паспорт с уникальным номером», — сообщил Клименко.

Он подчеркнул, что необходимо будет создать ведомство или новую структуру, которое будет вести новый реестр. В настоящее время каждый госорган ведет собственную базу данных.

«Это также даст возможность получить гораздо больше видов госуслуг по интернету, без посещения самих госструктур — экономя и время, и бумагу. Надеюсь, что это будет также сделано в 2017 году», — заявил Клименко.

Ранее Герман Клименко сообщил, что россиянам надо готовиться к отключению от мирового интернета из-за «тектонических сдвигов» в отношениях с Западом.