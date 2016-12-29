СМИ узнали о планах ЕР упразднить свои идеологические платформы

В конце января пройдет съезд «Единой России», по итогам которого идеологические платформы партии — патриотическая, консервативная и либеральная — могут быть фактически упразднены. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в ЕР.

Один из них заявил изданию, что платформы «больше не выполняют функцию расширения электората».

Как сообщили источники, платформы и так давно не собираются, их заменили партийные проекты.

Заместитель секретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко, отвечающий за идеологию, отметил, что «для людей в регионах разделение позиции "Единой России" на некие идеологические платформы вообще непонятно».

Идеологические платформы в партии появились в 2005-2007 годах для объединения членов партии с разными политическими взглядами.