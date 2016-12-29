СМИ рассказали о возгорании в посольстве Италии в Москве

В здании посольства Италии в Москве произошло возгорание электрического щита. В результате происшествия пострадавших нет. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«В здании посольства Италии в Москве, расположенном в Денежном переулке, произошло возгорание в электрощите. Пожар ликвидирован на площади 0,5 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

По словам представителя итальянского посольства возгорание произошло в хозяйственной части здания, из-за проведения реставрационных работ, передает Life.ru.

Он отметил, что в настоящее время та часть обесточена. «Сейчас приехали пожарные и все восстанавливают», — пояснил сотрудник посольства.