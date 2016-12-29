Новый московский ЦУП‍ успешно прошел испытания

Комиссия по эксплуатационным испытаниям нового Центра управления полетами (ЦУП) в Москве признала его «пригодным и готовым для штатной эксплуатации». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Изданию стало известно, что испытаниям подвергалась надежность функционирования системы, которая была признана положительной. В Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили эту информацию.

Пока воздушное управление над Москвой контролирует шведская система «Теркас», запущенная еще в 1981 году. Ресурс программы был исчерпан еще в 1996 году. «Коммерсантъ» располагает данными о том, что в 2015-2016 годах система «Теркас» четырежды полностью отказывала.

Собеседник издания сообщил, что новый ЦУП не имеет аналогов по сложности в РФ, а его характеристики соответствуют международным стандартам. Он контролирует 34 аэродрома московской зоны, что значительно упрощает «обеспечение полетов государственной и гражданской авиации как в обычном режиме, так и при проверках боеготовности ВКС Минобороны».

В Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ сообщили, что осенью 2017 года будет проведена ресекторизация воздушного пространства, которая может повысить пропускную способность центра на 50%. Реальное управление воздушным движением новый ЦУП получит в марте 2017 года.