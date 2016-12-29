Глава Федерации футбола Украины высказался за перенос ЧМ-2018

На Украине надеются на перенос чемпионата мира по футболу 2018 года из России в другую страну. Такое мнение в интервью Segodnya.ua выразил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

На вопрос «мы хотим поехать на ЧМ-2018 в Россию или нет?» он ответил: «Мы хотим поехать на чемпионат мира и очень хотим, чтобы он не был в России».

Глава федерации добавил, что для поездки на ЧМ украинской сборной надо сначала пробиться в финальную часть турнира, «а потом будем решать — ехать, не ехать».

«К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия», — выразил надежду Павленко.