Джордж Лукас возглавил список богатейших знаменитостей по версии Forbes

Самой богатой знаменитостью в США по версии журнала Forbes признан создатель культовой саги «Звездные войны» Джордж Лукас. Топ-20 опубликован на сайте издания.

Состояние Лукаса оценивается в 4,6 млрд долларов. Около 4 млрд он получил, продав свою компанию Lucasfilm. Кроме того, он владеет в Калифорнии ранчо площадью более 24 квадратных км.

Режиссер Стивен Спилберг заработал на компании DreamWorks 3,7 млрд долларов. Он также получает часть прибыли компании Universal Pictures.

Третье место в списке самых богатых и знаменитых заняла телеведущая Опра Уинфри. Источником 2,8 млрд долларов стала основанная ею компания Harpo Productions. Ей также принадлежит недвижимость в штате Гавайи.

Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан на рекламе одежды и обуви заработал 1,2 млрд долларов.

Пятое место досталось иллюзионисту Дэвиду Копперфильду, настоящее имя Дэвид Сэт Коткин. Издание сообщает, что заработанные на выступлениях деньги он успешно вложил в крупную коллекцию «магических артефактов».