Чиновникам запретили владеть активами за рубежом через третьих лиц

Российский президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий чиновникам и сотрудникам силовых ведомств владеть счетами за границей через третьих лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте закона указывается, что новое ограничение касается всех категорий российских граждан, кто попадает под запрет иметь и использовать зарубежные счета.

В законе также уточнено само понятие «иностранные финансовые инструменты» и закреплены их категории, подлежащие ограничению.

Документ разработан в рамках реализации Национального плана по противодействию коррупции в Российской Федерации.