После ремонта открылась станция московского метро «Фрунзенская»

Станция «Фрунзенская» Сокольнической линии московского метро открылась после года ремонта. Вместо трех эскалаторов на станции были установлены четыре, сообщается в твиттере подземки.

Станцию закрыли на ремонт 2 января 2016 года.

Как сообщает ТАСС, помимо новых эскалаторов на «Фрунзенской» обновили плитку на стенах, переделали кассовый зал и сменили турникеты.

На ремонт, согласно данным сайта госзакупок, был потрачен примерно 521 миллион рублей.