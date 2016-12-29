Госдеп прокомментировал высылку российских дипломатов

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердило информацию о высылке из США 35 российских дипломатов, которые покинут страну в течение ближайших 72 часов, передает Reuters со ссылкой на сообщение Госдепартамента.

Напомним, ранее стало известно о том, что в связи с новыми антироссийскими санкциями сотрудники дипломатической миссии РФ в США вынуждены будут вернуться на родину, речь идет о высылке.

В администрации действующего президента США Барака Обамы уточнили, что очередная порция санкций в отношении РФ связана с хакерскими атаками, которые якобы организовали российские власти ради оказания влияния на ход американской президентской гонки.