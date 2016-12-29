Управляющая IP-адресами компания отвергла возможность отключения РФ от интернета

Вице-президент Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) Михаил Якушев заявил о невозможности отключить Россию от интернета. Об этом он рассказал RNS.

«Отключить Россию от интернета невозможно технологически, ну разве что только уничтожением всех без исключения российских электростанций и уголовным преследованием всех, кто захочет все-таки пользоваться электричеством», — сказал он.

По словам вице-президента ICANN, развитие интернет-технологий в России будет продолжаться «независимо от каких-либо попыток "дестабилизации" этого использования, причем как "снаружи", так и "изнутри", поскольку сами эти технологии предусматривают возможность их максимально стабильной работы, независимо от посторонних факторов».

Ранее сегодня советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко сказал, что Россия должна быть готова «к тому, что ее отключат от мирового интернета».

По его словам, это может быть связано с «"тектоническими сдвигами" в наших отношениях с Западом».

«Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети», — подытожил советник.