IKEA перестала принимать использованные в России батарейки

Шведская мебельная компания IKEA приостановила сбор использованных батареек в своих российских магазинах. Как сообщили РБК в пресс-службе российского филиала IKEA, это произошло из-за отсутствия российского подрядчика по утилизации батареек.

Прежний подрядчик — челябинский завод «Мегаполисресурс» — не успел обзавестись новой лицензией после изменений в федеральном законе «Об отходах производства и потребления».

Нового подрядчика компания пока не нашла. «Зарубежные предприятия мы не рассматриваем, поскольку сотрудничество с ними будет сопряжено с такой проблемой, как экспорт опасных отходов», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что IKEA платит переработчикам батареек, а с лета 2014 года на переработку в России через компанию было отправлено более 50 тонн батареек.