СК возбудил дело по факту смерти москвички от укола лидокаина

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после смерти жительницы Москвы от укола лидокаина. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Дело заведено по статье о незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности (часть 2 статьи 235 УК РФ).

«По версии следствия, утром 27 декабря 2016 года 36-летняя женщина обратилась за медицинской помощью в одну из коммерческих организаций, не имеющей лицензии на оказание неотложной врачебной медицинской помощи. Сотрудник, прибыв на вызов в квартиру дома по улице Кулакова города Москвы, произвел женщине инъекцию препарата "Лидокаин"», — говорится в сообщении СКР.

После укола женщине стало плохо. Несмотря на оказанную помощь, через непродолжительное время она умерла на месте.

В настоящее время следователи проводят все необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.