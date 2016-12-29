В Дагестане задержали семерых готовивших теракты в Москве сторонников ИГ

Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании семерых сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые, как полагает следствие, намеревались совершить теракты в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Задержание удалось произвести в Дагестане. Предположительно, боевики готовили преступления по указанию находящегося в Сирии эмиссара запрещенной группировки.

В ходе обыска у задержанных было изъято огнестрельное оружие, а также гранаты и боеприпасы. Кроме того сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить компоненты для самодельного взрывного устройства.

Напомним, что ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве четырех боевиков. Предположительно они также готовились к совершению терактов в столице.