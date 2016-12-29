Главу порта Усть-Луга арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Дзержинский суд Санкт-Петербурга на 25 суток арестовал председателя совета директоров компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Он подозревается в хищении 1,5 млрд рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на канцелярию суда.

«Арестовали, полностью удовлетворив ходатайство следствия, на 25 суток — до 21 января», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, Израйлиту предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыск в петербургской штаб-квартире управляющей компании порта Усть-Луга. Адвокат Александр Почуев заявил, что с обысками пришли уже не первый раз, однако дополнительную информацию не сообщил.

Директор по внешним связям ОАО «Компания Усть-Луга» (управляющая компания морского торгового порта Усть-Луга) Татьяна Паук заверила, что компания продолжает работать в штатном режиме.

«Операционная деятельность компании осуществляется в штатном режиме. Обязательства выполняются в полном объеме. Действия по отношению к акционеру, безусловно, не скажутся на экономической политике компании», — сказала Паук.

Она подчеркнула, что в случае необходимости следствию будет оказано необходимое содействие.