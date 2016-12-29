Кадыров опроверг увольнение руководства МВД Чечни

Сообщения о том, что в Чечне будут уволены несколько высокопоставленных сотрудников МВД, включая первого замруководителя ведомства Апти Алаудинова, — это «откровенная болтология и пустые разговоры», говорится в инстаграме главы Чечни Рамзана Кадыров.

О грядущих отставках накануне со ссылкой на источники писала «Новая газета». По данным издания, чистка среди руководства чеченского МВД связана с нападениями боевиков на полицейских и управление СКР в Грозном в ночь на 18 и на 19 декабря. Тогда погибли трое сотрудников ППС и несколько боевиков.

«Министр МВД РФ по ЧР Руслан Алханов и его заместитель Апти Алаудинов являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями. Благодаря их слаженной совместной работе… в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня, обеспечиваются порядок, стабильность и безопасность», — отметил Кадыров.