В Москве допросили предполагаемую подругу Мевлюта Алтынташа

В Москве следователи допросили подругу Мевлюта Алтынташа — убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Об этом пишет Haber7.com.

По данным ресурса, Алтынташ встречался с россиянкой, которая сейчас проживает в Москве. Некоторое время она провела в Анкаре, где и познакомилась с преступником. Из Турции она уехала до покушения на Карлова.

На допросе, как сообщает издание, девушка подтвердила, что какое-то время поддерживала отношения с Алтынташем.

Алтынташ застрелил Карлова 19 декабря во время открытия фотовыставки в Анкаре. Нападавший был убит местными силами правопорядка.