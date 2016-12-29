29 декабря 2016, 14:07
В Москве допросили предполагаемую подругу Мевлюта Алтынташа
В Москве следователи допросили подругу Мевлюта Алтынташа — убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Об этом пишет Haber7.com.
По данным ресурса, Алтынташ встречался с россиянкой, которая сейчас проживает в Москве. Некоторое время она провела в Анкаре, где и познакомилась с преступником. Из Турции она уехала до покушения на Карлова.
На допросе, как сообщает издание, девушка подтвердила, что какое-то время поддерживала отношения с Алтынташем.
Алтынташ застрелил Карлова 19 декабря во время открытия фотовыставки в Анкаре. Нападавший был убит местными силами правопорядка.
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