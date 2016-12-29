Советник Путина призвал россиян готовиться к отключению от мирового интернета

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко считает необходимым «отрегулировать российский сегмент интернета» на случай отключения от мировой сети. Об этом он заявил в интервью RT, комментируя проект закона о регулировании рунета.

Он отметил, что Google и Microsoft отключили Крым от своих сервисов.

«Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета — высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача — отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети», — сказал советник.

По его словам, законопроект Минкомсвязи о регулировании интернета нужен для «защиты критически важной инфраструктуры, которая должна размещаться на территории России».

Клименко — директор и владелец интернет-компании LiveInternet.