Журналиста «Дождя» оштрафовали за протест против вырубки «Кусково»

Вырубка леса в московском парке «Кусково» стала причиной штрафа, к которому суд приговорил корреспондента телеканала «Дождь» Василия Полонского, освещавшего соответствующую акцию протеста против вырубки леса в «Кусково», сообщает «Дождь».

Журналиста признали виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского) и присудили ему штраф в размере 600 рублей.

В ходе судебного заседания представители СМИ были удалены из зала, однако впоследствии судья изменила свое решение и вернула журналистов, запретив, однако, записывать происходящее в аудио- и видеоформате.

«Дождь» утверждает, что суд отказался заслушать показания свидетелей и принять во внимание видеозаписи, сделанные на месте задержания активистов.

Помимо Полонского на акции протеста задержали 11 человек, которые по решению суда приговорены к выплате штрафов в размере от 500 до 1000 рублей. Журналист «Дождя» попал под арест из-за съемки видеосюжета об акции протеста против вырубки леса в московском парке.

По словам участников акции протеста, накануне вечером столичная полиция оцепила территорию «Кусково» и не пропускала туда активистов. В оцеплении якобы находятся тракторы, экскаваторы и прожекторы, а также вырубающие лес рабочие.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что обсудит с московским градоначальником Сергеем Собяниным вопрос о вырубке леса в «Кусково». После этого глава департамента строительства Москвы заверил, что строительство северо-восточной хорды не затронет парк. Это заявление подтвердил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Верховный суд РФ отклонил иск защитников «Кусково» с требованием признать незаконным решение о вырубке леса в парке для строительства хорды.