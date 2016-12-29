Минобороны расследует утечку переговоров экипажа Ту-154 в СМИ

Минобороны РФ проводит расследование того, как запись переговоров экипажа Ту-154, рухнувшего в Сочи 25 декабря, попала в СМИ. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замминистра обороны Николай Панков.

27 декабря издание Life опубликовало расшифровку записи переговоров экипажа, полученной с бортовых самописцев лайнера:

— Забрал стойки, командир.

— (Неразборчиво.)

— Ух, е-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

— Закрылки, с***, че за ***!

— Высотомер!

— Нам... (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.)

— (Неразборчиво.)

— Командир, мы падаем!

В дальнейшем авиационные эксперты говорили, что закрылки самолета не могли привести к трагедии.

«Расследование на самом деле проводится, и по результатам мы будем понимать, насколько все достоверно или недостоверно», — отметил Панков.