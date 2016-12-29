Минобороны расследует утечку переговоров экипажа Ту-154 в СМИ
Минобороны РФ проводит расследование того, как запись переговоров экипажа Ту-154, рухнувшего в Сочи 25 декабря, попала в СМИ. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замминистра обороны Николай Панков.
27 декабря издание Life опубликовало расшифровку записи переговоров экипажа, полученной с бортовых самописцев лайнера:
— Забрал стойки, командир.
— (Неразборчиво.)
— Ух, е-мое!
(Звучит резкий сигнал.)
— Закрылки, с***, че за ***!
— Высотомер!
— Нам... (Неразборчиво.)
(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.)
— (Неразборчиво.)
— Командир, мы падаем!
В дальнейшем авиационные эксперты говорили, что закрылки самолета не могли привести к трагедии.
«Расследование на самом деле проводится, и по результатам мы будем понимать, насколько все достоверно или недостоверно», — отметил Панков.