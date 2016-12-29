Минобороны России обнародовало список примирившихся сирийских группировок

Министерство обороны России обнародовало список вооруженных группировок так называемой умеренной оппозиции, которые присоединились к режиму прекращения огня в Сирии. Список доступен на сайте ведомства.

Отмечается, что представленные группировки «контролируют значительные территории в северной и центральной частях Сирии».

В список вошли следующие вооруженные формирования (могут быть запрещены на территории РФ): «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Сувар аги-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб» и «Аль-Джабхат аш-Шамия».

В каждую из группировок входят от 2,5 тысячи до 16 тысяч человек.

Ранее сегодня стало известно, что перемирие в Сирии начнется 30 декабря. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он также анонсировал сокращение российской группировки в Сирии.