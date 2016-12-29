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29 декабря 2016, 01:55
Мемория

Мемория. Елизавета Петровна

Г. Х. Гроот. Портрет императрицы Елизаветы Петровны
Г. Х. Гроот. Портрет императрицы Елизаветы Петровны
ГМЗ «Гатчина»

29 декабря 1709 года родилась Елизавета Петровна, российская императрица.

 

Личное дело

Елизавета Петровна Романова (Елизавета I, 1709—1762) родилась в подмосковном селе Коломенском, ее отцом был Петр I, матерью — Марта Скавронская (Екатерина I). Елизавета родилась за два года до их вступления в брак.

Росла в Москве и Подмосковье, систематического образования не получила, научившись лишь танцам, музыке, французскому языку и придворному этикету. В юности цесаревна посвящала много времени охоте, верховой езде и заботам о своей внешности.

Когда Елизавете исполнилось 14, ей стали подыскивать женихов. Петр хотел выдать дочь за ее ровесника, французского короля Людовика XV, либо за Людовика де Бурбона — герцога Орлеанского, однако оба ответили отказом.

После этого Елизавету начали сватать за немецких князей, однако и тут ей не повезло — жених Карл Август Гольштейн-Готторпский в разгар приготовлений к свадьбе заразился оспой и умер. Это случилось в мае 1727 года. В том же месяце скончалась мать Елизаветы Екатерина I.

В начале 1730-х цесаревна стала встречаться с придворным певчим Алексеем Разумовским - простым украинским казаком, который солировал в императорской капелле. Екатерина II писала впоследствии, что Алексей был одним из красивейших мужчин, которых она встречала. В 1742 году Елизавета сочеталась с Разумовским тайным браком.

В ночь на 6 декабря 1741 года при помощи 308 гвардейцев Преображенского полка Елизавета Петровна совершила дворцовый переворот. Годовалый император Иван VI и его семья были заключены под стражу. Участвовавшие в свержении военные получили земли и дворянские титулы.

В апреле 1742 года прошла пышная коронация новой императрицы в Успенском соборе Кремля. Москве Елизавета отводила бóльшую роль в жизни государства, нежели Петр. Здесь были созданы отделения государственных коллегий. В 1755 году был основан Московский университет, через год при нем были образованы две гимназии на Моховой улице.

Взойдя на престол, Елизавета провозгласила возврат к наследию Петра I, повелев все указы петровского времени «наикрепчайше содержать и по них неотменно поступать во всех правительствах государства нашего».

Она восстановила Сенат, Берг-, Мануфактур- и Провиантскую коллегии, Главный магистрат и Прокуратуру. В 1756 году в стране фактически была отменена смертная казнь, до этого также были смягчены наказания за казнокрадство и взяточничество — вместо казни, ударов кнутом и лишения имущества проштрафившихся стали переводить на другую службу или понижать в чине.

Большую роль в жизни царицы играли фавориты. Помимо Разумовского, с которым она до конца дней сохраняла добрые отношения, ее любовниками были братья Роман и Михаил Воронцовы, Пимен Лялин, Алексей Шубин и многие другие. Через молодого фаворита Ивана Шувалова его двоюродный брат Петр приобрел огромное влияние, став в 1749 году фактическим распорядителем российской экономики. Его нахождение у власти продолжалось до конца правления Елизаветы и было наполнено кипучей реформаторской деятельностью. Среди заслуг Шувалова - отмена внутренних таможен, разделение империи на войсковые округа, инициация генерального межевания земель, учреждение первых российских банков.

Внешняя политика России при Елизавете Петровне ознаменовалась рядом удачных военных кампаний. По итогам Русско-шведской войны 1741—1743 годов к империи отошла значительная часть Финляндии. Русские войска при Елизавете успешно участвовали в Семилетней войне, даже ненадолго брали Берлин в 1760 году. Однако пришедший на смену императрице Петр III вернул Фридриху Великому все завоеванные земли и заключил с ним союз.

Елизавета I умерла 25 декабря 1761 года (5 января 1762 года) в возрасте 52 лет. Похоронена в Петропавловском соборе Петербурга.

 

Чем знаменита

 
Лагрене Ж.-Ж. Младший. "Елизавета Петровна - покровительница искусств". Фрагмент
ГМИИ

Царствование дочери Петра I стало временем расцвета русской культуры и науки: при ней был основан первый в стране Московский университет, в Петербурге появились Академия художеств и оперный театр, в Царском Селе был выстроен пышный Екатерининский дворец, а в самой столице — Зимний дворец (царица умерла, не дождавшись конца строительства). Значительные привилегии получили дворяне, среди прочего императрица поощряла обычай записывать их детей на военную службу еще во младенчестве. Также помещики получили право ссылать своих крепостных в Сибирь.

Во времена правления Елизаветы страна вела успешные военные кампании в Европе, выйдя победительницей из Русско-шведской войны 1741—1743 годов и Семилетней войны.

Большую роль в управлении государством играли приближенные императрицы — Петр и Иван Шуваловы, Михаил и Роман Воронцовы и другие.

 

О чем надо знать

Главной страстью Елизаветы была любовь к нарядам. Взойдя на престол, она не надела одного платья дважды. На балах императрица много танцевала и иногда по три раза меняла пропитавшиеся потом туалеты. В 1753 году во время пожара сгорело четыре тысячи ее платьев, однако и после смерти Елизаветы Петровны в ее гардеробах осталось еще пятнадцать тысяч нарядов, два сундука шелковых чулок и тысяча пар туфель.

Елизавета первой покупала новинки с французских кораблей, прибывавших в Санкт-Петербург. В ее гардеробе была и коллекция мужских костюмов, в которых она выходила на маскарады.

Императрица страшно злилась, если кто-то из придворных дам приходил в платье или с прической нового фасона, которые ей еще не надоели. Однажды статс-дама Наталья Лопухина явилась во дворец с розой в волосах, при том что такая же роза была в прическе у государыни. Елизавета во время бала заставила ее встать на колени, ножницами срезала розу вместе с прядью волос и дала Лопухиной две пощечины, после чего продолжила танцевать.

Наряды Елизаветы стали основой текстильной коллекции Государственного исторического музея в Москве.

 

Прямая речь:

Историк Василий Ключевский о Елизавете Петровне («Русская история. Полный курс лекций. Лекция 73»): «Мирная и беззаботная, она была вынуждена воевать чуть не половину своего царствования, побеждала первого стратега того времени Фридриха Великого, брала Берлин, уложила пропасть солдат на полях Цорндорфа и Кунерсдорфа; но с правления царевны Софьи никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 г. не оставляло по себе такого приятного воспоминания. При двух больших коалиционных войнах, изнурявших Западную Европу, казалось, Елизавета со своей 300-тысячной армией могла стать вершительницей европейских судеб; карта Европы лежала перед ней в ее распоряжении, но она так редко на нее заглядывала, что до конца жизни была уверена в возможности проехать в Англию сухим путем; и она же основала первый настоящий университет в России — Московский. Ленивая и капризная, пугавшаяся всякой серьезной мысли, питавшая отвращение ко всякому деловому занятию, Елизавета не могла войти в сложные международные отношения тогдашней Европы и понять дипломатические хитросплетения своего канцлера Бестужева-Рюмина. <…> При всем том в ней, не как в ее курляндской предшественнице, где-то там глубоко под толстой корой предрассудков, дурных привычек и испорченных вкусов еще жил человек, порой прорывавшийся наружу то в обете перед захватом престола никого не казнить смертью и в осуществившем этот обет указе 17 мая 1744 г., фактически отменившем смертную казнь в России, то в неутверждении свирепой уголовной части Уложения, составленной в Комиссии 1754 г. и уже одобренной Сенатом, с изысканными видами смертной казни… Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня XVIII в., которую по русскому обычаю многие бранили при жизни и тоже по русскому обычаю все оплакали по смерти».

Елизавета Петровна о правосудии в России (цитата по книге Сергея Соловьева «История России с древнейших времен»): «Законы исполнения своего не имеют от внутренних общих неприятелей, которые свою беззаконную прибыль присяге, долгу и чести предпочитают; с каким прискорбием видим мы это и чувствуем, что вкореняющееся зло пресечения не имеет. Несытая алчба корысти до того дошла, что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие — предводительством судей, потворство и упущение — ободрением беззаконникам».

Историк Сергей Соловьев о достижениях Елизаветы («История России с древнейших времен»): «Россия пришла в себя. На высших местах управления снова явились русские люди, и когда на место второстепенное назначали иностранца, то Елисавета спрашивала: разве нет русского? Иностранца можно назначить только тогда, когда нет способного русского. Народная деятельность распеленывается уничтожением внутренних таможен; банки являются на помощь землевладельцу и купцу; на востоке начинается сильная разработка рудных богатств; торговля с Среднею Азиею принимает обширные размеры…; учреждается генеральное межевание; вопрос о монастырском землевладении приготовлен к решению в тесной связи с благотворительными учреждениями; народ, пришедший в себя, начинает говорить от себя и про себя, и является литература, является язык, достойный говорящего о себе народа, являются писатели, которые остаются жить в памяти и мысли потомства, является народный театр, журнал, в старой Москве основывается университет. Человек, гибнущий прежде под топором палача, становится полезным работником в стране, которая более, чем какая-либо другая, нуждалась в рабочей силе; пытка заботливо отстраняется при первой возможности, и таким образом на практике приготовляется ее уничтожение; для будущего времени приготовляется новое поколение…, приготовляется целый ряд деятелей, которые сделают знаменитым царствование Екатерины II».

 

6 фактов о Елизавете Петровне

  • В день, когда Елизавета появилась на свет, Петр I въезжал в Москву. За ним везли шведских пленных — государь хотел праздновать победу в Полтавской битве. Но узнав о рождении дочери, он сказал: «Отложим празднество о победе и поспешим поздравить с восшествием в мир мою дочь». В честь этого события был устроен пир.
  • Имя Елизавета ранее не использовалось Романовыми. Его галлицизированная форма Лизетт очень нравилась Петру I: так он назвал 16-пушечный корабль, проект которого создал сам. Это же имя носила гладкошерстный терьер Лизетта — одна из любимых собак Петра, а также  его любимая лошадь.
  • Елизавета была курноса и запрещала художникам изображать ее в профиль. Монет, где изображали профиль монархов, этот запрет не касался.
  • По описанию современников, Елизавета была очень хороша собой. Она была высокого роста (180 см), имела чуть рыжеватые волосы и серо-голубые глаза.
  • Увлечением императрицы были табакерки. Их выпускал даже первый фарфоровый завод, открытый в ее царствование в 1744 году. Елизавета  получала искусно сделанные табакерки в подарок и дарила «чихательные коробочки» иностранным послам.
  • После смерти императрицы появились самозванцы, которые называли себя ее детьми от брака с Разумовским. Наиболее известной из них стала княжна Тараканова.

 

Материалы о Елизавете Петровне:

Статья в Википедии

Биография РИА Новости

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