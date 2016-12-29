Маккейн призвал наказать Россию за влияние на выборы президента США

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что власти США должны ввести новые антироссийские санкции из-за якобы совершенной Москвой попытки повлиять на результаты президентских выборов в Штатах, передает агентство Аssociated Press.

По словам Маккейна, он и сенатор Линдси Грэм, также входящий в ряды Республиканской партии США, намереваются инициировать расширение санкций в отношении РФ.

По мнению Маккейна, Россия до сих пор — даже по завершении выборов — представляет собой «угрозу для самих основ демократии».

С другой стороны, республиканец признал свои сомнения в том, что потенциальное вмешательство извне могло радикально сказаться на ходе президентских выборов.

Грэм в свою очередь заявил, что Москва «создает диссонанс во всех демократических республиках на своих границах» (подразумевая Эстонию, Латвию и Литву).

Напомним, в настоящее время американские сенаторы находятся в Литве, куда прибыли с двухдневным визитом. Их задача — встретиться с местными политиками и обговорить вопросы стратегического партнерства между США и прибалтийскими республиками.

Кроме того, делегаты из Вашингтона собираются посетить Грузию, Украину и Черногорию.