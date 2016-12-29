29 декабря 2016, 16:27
Медведев дал задание вице-премьерам назначить дежурных на праздники
Председатель правительства Дмитрий Медведев дал задание коллегам «определить дежурных» на новогодние праздники. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.
«Благодарю вас за проделанную работу, желаю всем хорошо встретить Новый год, отдохнуть, набраться сил, но в то же время не расслабляться», — заявил премьер.
Он добавил, что «нужно по всем направлениям деятельности правительства держать ситуацию на контроле, быть на связи с министрами, определить всех дежурных, которые работают во всех ведомствах, систему взаимоотношений на этот период».
Он также поручил вице-премьерам «находиться на связи» во время праздников.
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