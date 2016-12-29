Медведев утвердил список жизненно необходимых лекарств на 2017 год‍

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2017 год, передает «Интерфакс».

«Это такой толстый документ. Правительство ежегодно утверждает такой перечень, он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка, чтобы не было всякого рода спекуляций», — пояснил глава кабмина.

Медведев отметил важность того, чтобы такие лекарства оставались доступными для граждан страны. По его мнению, формирование такого перечня необходимых лекарств стало более открытым, что способствует лучше увидеть нуждаемость регионов в том или ином препарате.

«Цены вообще на лекарства и проблемы здравоохранения, по социальным опросам, остаются, может быть, одними из самых существенных тем для практически любой российской семьи», — отметил председатель правительства РФ.

Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала, что за последние два года перечень ЖНВЛП был расширен на 96 наименований, передает «Коммерсантъ». В настоящее время в список входит 646 наименований.

«Важная тенденция последних лет — это увеличение доли отечественных препаратов в перечне ЖНВЛП. В результате роста российской фармацевтической промышленности и программ импортозамещения, которые мы все реализовываем, доля отечественных препаратов только за последний год выросла с 72% в 2015 году до 76,8% в 2016 году», — подчеркнула Голодец.

Она добавила, что в перечень включены также инновационные препараты отечественных компаний. Эти лекарственные средства еще не представлены на мировом рынке.

Голодец заверила, что список ЖНВЛП будет пополняться не один раз в год, а по мере появления новых необходимых лекарств. Об этом пишет РИА Новости.

«На следующий год планируется сделать новый шаг по просьбе фармпроизводителей: список ЖНВЛП будет утверждаться не один раз в год, как это происходит сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов», — заявила вице-премьер.