Россельхознадзор нашел в меде в Metro опасные вещества

Россельхознадзор в ходе проверки обнаружил в меде, продаваемом в московских магазинах торговой сети Metro Cash&Carry, опасные вещества. Соответствующее объявление опубликовано на сайте ведомства.

В цветочном алтайском меде Fine Life производства ООО «Медовый дом» были найдены метаболиты нитрофуранов. Они нарушают водно-солевой баланс организма, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию, подавляют активность ферментов, уточняет Россельхознадзор.

Мед, содержащий опасное вещество, был собран пчелами в Ставропольском крае, Саратовской, Самарской, Ростовской областях с посевных культур гречихи, подсолнуха и рапса.

В марте Россельхознадзор изъял из гипермаркета Metro Cash&Carry в Москве 400 кг зелени, содержащие сорняки и насекомых. Зараженные продукты были уничтожены в присутствии представителей Россельхознадзора.