СМИ рассказали о трех неизданных альбомах Джорджа Майкла
Известный британский певец Джордж Майкл после смерти оставил три полноценных неизданных альбома, передает Daily Mirror.
Отмечается, что поклонники звезды наверняка хотели бы услышать его произведения, однако могут разочароваться: при жизни Джордж Майкл счел их неудачными и не пожелал выпускать.
«Джордж был талантливым и блестящим музыкантом, но мог быть упрямым и сложным из-за своего перфекционизма», — рассказал один из источников издания.
Джордж Майкл умер на 54-м году жизни в своем доме. Это произошло рано утром в католическое рождество, 25 декабря. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Сообщалось, что в течение последнего года жизни он боролся с героиновой зависимостью, а сердечная недостаточность является частой причиной смерти героинозависимых наркоманов.
Смерть Майкла вызвала широкое обсуждение общественности. Многие отмечали его застенчивость и открытое сердце, благодаря которым он бескорыстно, не афишируя, помогал людям.