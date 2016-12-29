В МИДе назвали новые санкции против России «агонией правящей элиты»

Спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских допустил отмену антироссийских санкций США после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он назвал анонсированные санкции «агонией правящей элиты» и отметил, что «личная ненависть президента США» Барака Обамы к России «зашкаливает».

Крутских напомнил, что администрация Трампа планирует отменить около 70% законов, принятых правительством Обамы.

«В условиях, когда маячит отмена, нельзя исключать, что и последние в условиях агонии введенные санкции, мешающие нашему сотрудничеству, вполне могут войти в эти 70%», — подчеркнул он.

Речь идет о заявленных санкциях против России из-за кибератак, якобы предпринятых российскими хакерами. Предполагается, что эти санкции будут весьма болезненными как для России в целом, так и лично для президента РФ Владимира Путина.