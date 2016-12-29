Минфин США заявил о новых антироссийских санкциях

Министерство финансов США ввело в отношении руководства ГРУ Генштаба Вооруженных сил России санкции из-за обвинений в организации хакерских атак, якобы сказавшихся на ходе предвыборной гонки, передает Reuters.

В списке лиц, на которых распространяется действие санкций, фигурируют руководитель ГРУ Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, а также заместитель Сергей Гизунов.

Кроме того, под действие санкций попали Алексей Белан и Евгений Богачев, перечисленных в списке по «позывным» (Abyrvalg и Lastik).

Напомним, ранее источник в Вашингтоне сообщил о том, что из-за введения новых санкций в отношении РФ в течение 72 часов США покинут 35 российских дипломатов.