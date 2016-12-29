ООН сочла соглашение между сирийскими властями и оппозицией добрым знаком

На соглашение между правительством Сирии и группой вооруженной оппозиции о прекращении боевых действий, вступающее в силу с 30 декабря, отреагировал специальный посланник Организации объединенных наций (ООН) по Сирии Стаффан ди Мистура, передает РИА Новости.

По его словам, реализация этого соглашения позволит «проложить путь к продуктивным переговорам в Астане». Соответствующее заявление было сделано 29 декабря представителем офиса де Мистуры.

«Спецпосланник приветствует объявление прекращения огня по всей стране между правительством Сирии и группами вооруженной оппозиции в Сирии, которое начнет действовать с 00:00 в пятницу, 30 декабря 2016 года», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что «полноценное прекращение боевых действий остается основой программы, заложенной в резолюции Совета Безопасности ООН 2254».

Кроме того, де Мистура рассчитывает, что указанное соглашение способно спасти жизни мирных жителей Сирии и упростить доставку гуманитарной помощи.

«Позиция спецпосланника заключается в том, что эта ситуация должна способствовать инклюзивным и продуктивным межсирийским переговорам, которые планируется созвать 8 февраля 2017 года под эгидой ООН», — пояснили в офисе де Мистуры.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

По его словам, были подписаны три документа — первый касался прекращения огня между сирийскими властями и оппозицией, второй предусматривал комплекс мер по контролю за прекращением огня, а третий — готовность к началу мирных переговоров по урегулированию конфликта на территории Сирии.