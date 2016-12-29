Иракские военные выбили ИГ с двух третей позиций в Мосуле
В Мосуле началась вторая фаза наступления подразделений спецназа ВС Ирака на позиции запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщил телеканал Al-Sumaria.
В настоящее время бойцам спецназа удалось занять 40 из 65 районов в восточной части Мосула.
Бои ведутся в районе Интисар, несколько тысяч полицейских рассредоточились на южных окраинах Мосула.
«Наши войска в данный момент наступают. За первые пять или десять минут мы смогли продвинуться на 500 метров. Только теперь они начали стрелять», — цитирует иракского спецназовца агентство Reuters.
С 2014 года Мосул считается столицей ИГ. В битве за него приняли участие около 100 тысяч иракских военнослужащих, членов курдского формирования пешмерга и шиитских ополченцев. Это самая большая наземная операция с участием США с 2003 года.
Iraqi forces launch fresh advance against Islamic State inside Mosul https://t.co/ja5XWM4tbt— Reuters Top News (@Reuters) 29 декабря 2016 г.