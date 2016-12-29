Главный нарколог РФ призвал «не наслаивать» алкоголь в новогоднюю ночь

Меньше употреблять алкоголя и не похмеляться 1 января рекомендовал россиянам главный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. О советах врача пишет «Интерфакс».

«Очень простые советы: как можно меньше (употреблять спиртные напитки). Ночью организм спит и любой алкоголь, который принят в ночное время, начиная после 9-10 часов вечера, он не полностью перерабатывается», — пояснил Брюн.

Он рекомендовал пьющим гражданам страны после встречи Нового года оставаться в постели: «Как правило, после ночных бдений до середины дня он продолжает находиться в организме. Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность».

Брюн подчеркнул, что никакие лечебные средства не способны помочь от похмельного синдрома, с которым могут столкнуться россияне утром 1 января 2017 года.

«Главное: не наслаивать новый алкоголь на перерабатываемый вчерашний или ночной», — заверил специалист.