Суд отменил домашний арест певца Александра Новикова

Свердловский областной суд отменил домашний арест художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады и шансонье Александра Новикова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении него действует обязательство о явке», — сообщила агентству пресс-служба свердловского облсуда.

23 декабря стало известно, что Новиков подозревается в махинациях с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта-Квинс» на сумму 36 млн рублей.

Суд отправил Александра Новикова под домашний арест до 22 февраля 2017 года.