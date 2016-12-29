29 декабря 2016, 11:53
Суд отменил домашний арест певца Александра Новикова
Свердловский областной суд отменил домашний арест художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады и шансонье Александра Новикова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении него действует обязательство о явке», — сообщила агентству пресс-служба свердловского облсуда.
23 декабря стало известно, что Новиков подозревается в махинациях с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта-Квинс» на сумму 36 млн рублей.
Суд отправил Александра Новикова под домашний арест до 22 февраля 2017 года.
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