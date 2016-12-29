Обама предупредил американцев об антироссийских санкциях

Действующий президент США Барак Обама утверждает, что сотрудники американской дипломатической миссии в российской столице «подвергаются преследованию» со стороны спецслужб РФ, сообщается на сайте Белого дома.

«За последний год наши дипломаты подвергались недопустимому уровню преследования в Москве со стороны российских спецслужб и полиции. Такие действия имеют последствия», — подчеркнул Барак Обама.

Он также посоветовал всем американцам «опасаться действий России», поскольку распоряжение о вмешательстве в ход предвыборной гонки в США было дано «на самом высоком уровне российского правительства».

Напомним, ранее стало известно о том, что 35 российских дипломатов из-за введения новых санкций вынуждены будут покинуть США в течение 72 часов. Госдепартамент подтвердил информацию о высылке сотрудников дипмиссии РФ.