Рогозин вручил российский паспорт украинскому ученому-оборонщику

Украинский ученый Игорь Гашененко стал гражданином России. Паспорт ученому вручил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Об этом пишет РИА Новости.

«Он является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций, что позволило ему в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях», — рассказал Рогозин.

Российский паспорт получила также жена Гашененко Людмила. Отмечается, что они вместе перешли на работу в систему российского ОПК.

«Я обратился к президенту Владимиру Путину, 9 сентября этого года он дал согласие на то, чтобы Игорь Николаевич и члены его семьи были приняты в российской гражданство, и сегодня мне выпала честь вручить паспорта нашим теперь уже соотечественникам, нашим согражданам», — пояснил вице-премьер.

Решение о предоставлении супругам Гашененко гражданства РФ было принято по просьбе руководства коллегии ВПК России, которая получила соответствующее обращение от холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»), где ученый трудится с марта 2016 года.

Рогозин подчеркнул, что в стране «будут рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины». Он также отметил, что в ОПК РФ переживают за судьбу украинских ученых, а государство готово оказать необходимое содействие для привлечения уникальных специалистов для того, чтобы сосредоточить их в российской отрасли.