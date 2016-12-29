29 декабря 2016, 15:13
На Керченской переправе столкнулись два парома
На Керченской паромной переправе в 8:20 железнодорожный паром «Анненков» задел автопаром «Елена» и причинил ему незначительные повреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора переправы «Морская дирекция».
Паром получил небольшую вмятину, на ходовые качества судна происшествие не повлияло, но из работы паром «Елена» выведен.
Сейчас задействованы четыре крупных парома для перевозки автомобилей и пассажиров.
Пассажиропоток на одной из главнейших транспортных артерий Крыма в 2016 году вырос на 33,3%. 24 ноября паромом был перевезен 6-миллионный пассажир за год, сообщили в дирекции.
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