Губернатор отправил в отставку правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подписал указ об отставке регионального кабинета министров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.

При этом отправленные в отставку члены правительства продолжат работать до формирования нового кабинета министров края.

Вместе с тем «Коммерсантъ» пишет о том, что глава краевого правительства Геннадий Тушнолобов не был в курсе своей отставки.

«Указа я еще не видел, продолжаю работать», — сообщил изданию сам Тушнолобов.

«Отставка правительства Пермского края связана с ненадлежащим исполнением полномочий, причиной которого стала оценка целевых показателей по реализации госпрограмм», — рассказала агентству «Интерфакс» пресс-секретарь губернатора Галина Цвет.

Отмечается, что Басаргин принял такое решение еще 22 декабря в рамках административной реформы.